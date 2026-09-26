Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Молокоотсос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610579
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Высота, см
15
Принцип действия
поршневой
Производство
Россия
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, г.
300
Описание товара Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 — компактное устройство для сцеживания грудного молока. Прибор позволяет естественно и эффективно провести процедуру сцеживания. Особенность CS Medica KIDS CS-43 - Технология двухфазного сцеживания, позволяющая повысить эффективность процедуры. Устройство является медицинским прибором. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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Бренд
CS Medica
Тип товара
Молокоотсос
Высота, см
15
Принцип действия
поршневой
Производство
Россия
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 — компактное устройство для сцеживания грудного молока. Прибор позволяет естественно и эффективно провести процедуру сцеживания. Особенность CS Medica KIDS CS-43 - Технология двухфазного сцеживания, позволяющая повысить эффективность процедуры. Устройство является медицинским прибором. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Молокоотсос ручной CS Medica KIDS CS-43 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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