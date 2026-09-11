Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%400 руб. 833 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605300
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, г.
254
Описание товара Вертолет военный "Гром" (в сеточке) 72320
Игрушка от бренда Полесье Вертолет военный Гром 72320 несомненно понравится вашему ребенку. Вертолёт военный «Гром» от фабрики «Полесье» — это красочная игрушка, которая обязательно придётся по душе малышам. Лопасти вертолёта подвижны, это позволяет сделать игру более реалистичной и захватывающей. Кабина имеет окна и оснащена сиденьями, одно из которых занимает фигурка пилота. Также конструкция вертолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Они позволяют передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Вертолёт представлен в защитной расцветке.
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Игрушка от бренда Полесье Вертолет военный Гром 72320 несомненно понравится вашему ребенку. Вертолёт военный «Гром» от фабрики «Полесье» — это красочная игрушка, которая обязательно придётся по душе малышам. Лопасти вертолёта подвижны, это позволяет сделать игру более реалистичной и захватывающей. Кабина имеет окна и оснащена сиденьями, одно из которых занимает фигурка пилота. Также конструкция вертолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Они позволяют передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Вертолёт представлен в защитной расцветке.
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