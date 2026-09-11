Минимойка Hyundai HHW 225-700 3200Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
43200
Подогрев воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
60
Производительность
43200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.7х0.43
Вес, кг.
29
Описание товара Минимойка Hyundai HHW 225-700 3200Вт
Данное оборудование предназначено для очистки стен зданий, фасадов, террас, пешеходных дорожек, садовой техники, машин, транспортных средств, инструментов и т. д. с помощью насадки для подачи воды под давлением. При необходимости вы также можете использовать прибор с добавлением бытовых чистящих средств предназначенных для мойки машин, фасадов, террас и т. д.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
60
Производительность
43200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Страна производитель
Китай
Данное оборудование предназначено для очистки стен зданий, фасадов, террас, пешеходных дорожек, садовой техники, машин, транспортных средств, инструментов и т. д. с помощью насадки для подачи воды под давлением. При необходимости вы также можете использовать прибор с добавлением бытовых чистящих средств предназначенных для мойки машин, фасадов, террас и т. д.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Минимойка Hyundai HHW 225-700 3200Вт - по цене 34300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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