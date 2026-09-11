Набор флагов и сеток Godox SF4560
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Высота, см
5
Ширина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Набор флагов и сеток Godox SF4560
Набор флагов и сеток Godox SF4560 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Набор флагов и сеток Godox SF4560 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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