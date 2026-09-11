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Весы напольные Vitek VT-8077(MC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные Vitek VT-8077(MC)

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Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 1
Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 2
Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 3
Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 4
Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 1
  • Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 2
  • Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 3
  • Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 4
  • Весы напольные Vitek VT-8077(MC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596922
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х3
Вес, кг.
1.5

Описание товара Весы напольные Vitek VT-8077(MC)

Платформа выполнена из закаленного стекла толщиной 6 мм и способна выдерживать до 180 кг. Весы имеют функции автоматического включения, выключения, а также обнуления результатов. Дисплей 75х35 мм с белой подсветкой показывает не только вес, но и температуру помещения, где находится прибор.

Отзывы о товаре Весы напольные Vitek VT-8077(MC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Описание
Платформа выполнена из закаленного стекла толщиной 6 мм и способна выдерживать до 180 кг. Весы имеют функции автоматического включения, выключения, а также обнуления результатов. Дисплей 75х35 мм с белой подсветкой показывает не только вес, но и температуру помещения, где находится прибор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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