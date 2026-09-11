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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI - фото 1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI - фото 2
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595977
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик, измельчитель, нож для измельчителя х 2, мерный стакан
Функции и особенности
защита от брызг
Размеры в упаковке, см
27х26х19
Вес, кг.
1.05

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI

Погружной блендер Braun MultiQuick 9 стал еще лучше. Представляем новые функции, такие как технология Active PowerDrive, повышающая производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и технологии ActiveBlade, ножи движутся вверх и вниз, что позволяет легко измельчить даже самые сложные ингредиенты. Благодаря новой технологией iMode вы можете выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик, измельчитель, нож для измельчителя х 2, мерный стакан
Функции и особенности
защита от брызг
Описание
Погружной блендер Braun MultiQuick 9 стал еще лучше. Представляем новые функции, такие как технология Active PowerDrive, повышающая производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и технологии ActiveBlade, ножи движутся вверх и вниз, что позволяет легко измельчить даже самые сложные ингредиенты. Благодаря новой технологией iMode вы можете выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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