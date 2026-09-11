Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик, измельчитель, нож для измельчителя х 2, мерный стакан
Функции и особенности
защита от брызг
Размеры в упаковке, см
27х26х19
Вес, кг.
1.05
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ9135XI
Погружной блендер Braun MultiQuick 9 стал еще лучше. Представляем новые функции, такие как технология Active PowerDrive, повышающая производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и технологии ActiveBlade, ножи движутся вверх и вниз, что позволяет легко измельчить даже самые сложные ингредиенты. Благодаря новой технологией iMode вы можете выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик, измельчитель, нож для измельчителя х 2, мерный стакан
Функции и особенности
защита от брызг
Погружной блендер Braun MultiQuick 9 стал еще лучше. Представляем новые функции, такие как технология Active PowerDrive, повышающая производительность до 60% благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и технологии ActiveBlade, ножи движутся вверх и вниз, что позволяет легко измельчить даже самые сложные ингредиенты. Благодаря новой технологией iMode вы можете выбрать один из 3 скоростных режимов: низкий — для мягких ингредиентов, высокий — для твёрдых, режим Pulse — для равномерного измельчения и колки льда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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