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Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)

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Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 1
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 2
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 3
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 4
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 5
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 6
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 7
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 8
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 9
Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 1
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 2
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 3
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 4
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 5
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 6
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 7
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 8
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 9
  • Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
61 350 руб.  127 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595464
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Характеристики

Бренд
Xgimi
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, г.
600

Описание товара Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)

Портативный проектор с металлическим корпусом и встроенным аккумулятором на 2-3 часа автономной работы. Яркость 900 ANSI-лм, встроенные динамики, Andoid TV и порты USB, HDMI делают проектор идеальным спутником ваших путешествий.

Отзывы о товаре Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A)




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Характеристики
Бренд
Xgimi
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный проектор с металлическим корпусом и встроенным аккумулятором на 2-3 часа автономной работы. Яркость 900 ANSI-лм, встроенные динамики, Andoid TV и порты USB, HDMI делают проектор идеальным спутником ваших путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор Xgimi Halo+ DLP 900Lm (WM03A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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