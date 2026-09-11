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Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K)

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Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 1
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 2
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 3
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 4
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 5
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 6
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 7
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 8
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 9
Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 1
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 2
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 3
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 4
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 5
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 6
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 7
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 8
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 9
  • Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595459
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Характеристики

Бренд
Xgimi
Тип товара
Проекторы
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
3

Описание товара Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K)

Horizon дает кристально четкое изображение с разрешением Full HD даже при диагонали 300?. Новый уровень в играх и просмотре кино благодаря разрешению до 1920x1080p. Больше не нужно настраивать размер экрана и фокус изображение – Horizon сделает это за вас.

Отзывы о товаре Проектор Xgimi Horizon DLP 2200Lm (XK03K)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xgimi
Тип товара
Проекторы
Описание
Horizon дает кристально четкое изображение с разрешением Full HD даже при диагонали 300?. Новый уровень в играх и просмотре кино благодаря разрешению до 1920x1080p. Больше не нужно настраивать размер экрана и фокус изображение – Horizon сделает это за вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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