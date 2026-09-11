Top.Mail.Ru
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 1
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 2
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 3
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 4
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 5
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 6
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 7
Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
Диаметр диска
245
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 1
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 2
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 3
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 4
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 5
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 6
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 7
  • Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591612
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Станки
Высота пропила
80
Высота, см
62
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Комплект поставки
станок, пильный диск, подставка, упаковка
Мощность
1800 Вт
Особенности
размер стола 555x555 мм
Скорость вращения
4300 об/мин
Угол наклона
45 град.
Ширина пропила
545
Ширина, см
69
Диаметр диска
245
Уровень шума
116
Количество скоростей
1
Габариты (ШхВхГ)
62x100x69 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х72х37
Вес, кг.
28

Описание товара Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000

Распиловочный стол GTS 254 - это инструмент, который сочетает в себе высокую мощность и большую глубину пропила. Стальной стол толщиной 35 мм обеспечивает стабильность при работе и точность реза. Металлическая подставка поставляется в комплекте с инструментом. Специальные подножки обеспечивают устойчивость стола при работе и предотвращают падение инструмента. Удлинение рабочей поверхности на 265 мм позволяет обрабатывать широкие заготовки. Благодаря длине продольного пропила 545 мм, высоте реза до 80 мм (по прямой) и до 55 мм (под углом 45°) в твердой древесине и пластике, GTS 254 идеально подходит для решения широкого спектра профессиональных задач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Станки
Высота пропила
80
Высота, см
62
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Комплект поставки
станок, пильный диск, подставка, упаковка
Мощность
1800 Вт
Особенности
размер стола 555x555 мм
Скорость вращения
4300 об/мин
Угол наклона
45 град.
Ширина пропила
545
Ширина, см
69
Развернуть
Диаметр диска
245
Уровень шума
116
Количество скоростей
1
Габариты (ШхВхГ)
62x100x69 см
Страна производитель
Китай
Описание
Распиловочный стол GTS 254 - это инструмент, который сочетает в себе высокую мощность и большую глубину пропила. Стальной стол толщиной 35 мм обеспечивает стабильность при работе и точность реза. Металлическая подставка поставляется в комплекте с инструментом. Специальные подножки обеспечивают устойчивость стола при работе и предотвращают падение инструмента. Удлинение рабочей поверхности на 265 мм позволяет обрабатывать широкие заготовки. Благодаря длине продольного пропила 545 мм, высоте реза до 80 мм (по прямой) и до 55 мм (под углом 45°) в твердой древесине и пластике, GTS 254 идеально подходит для решения широкого спектра профессиональных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярный станок GTS 254 Professional 0601B45000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...