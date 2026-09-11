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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05

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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591434
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Ширина, см
86
Высота, см
20
Размеры в упаковке, см
80х19х16
Вес, кг.
2.6

Описание товара Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05

Благодаря легкой и компактной конструкции идеально подойдет для ухода за небольшими живыми изгородями Обеспечивает беспрерывную работу там, где другие кусторезы уже не справляются. Другие преимущества изделия Идеальный инструмент для обрезки кустарников средней высоты Небольшой вес обеспечивает полный контроль над инструментом

Отзывы о товаре Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрические ножницы для стрижки кустов
Тип двигателя
щеточный
Ширина, см
86
Высота, см
20
Описание
Благодаря легкой и компактной конструкции идеально подойдет для ухода за небольшими живыми изгородями Обеспечивает беспрерывную работу там, где другие кусторезы уже не справляются. Другие преимущества изделия Идеальный инструмент для обрезки кустарников средней высоты Небольшой вес обеспечивает полный контроль над инструментом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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