Фитиль Zippo, для зажигалки Zippo
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фитиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586865
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Фитиль Zippo, для зажигалки Zippo
Оригинальный фитиль Zippo для эффективного функционирования ветроустойчивой зажигалки Zippo.
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Оригинальный фитиль Zippo для эффективного функционирования ветроустойчивой зажигалки Zippo.
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