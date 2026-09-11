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Термопринтер TSC TC200 стационарный черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопринтер TSC TC200 стационарный черный

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Термопринтер TSC TC200 стационарный черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585431
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Характеристики

Бренд
TSC
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
3.8

Описание товара Термопринтер TSC TC200 стационарный черный

Предназначенный для коммерческого использования принтер этикеток TSC TC200 отличается простотой установки печатного носителя и ленты. Вы сможете печатать этикетки, ярлыки, купоны и другие маркировочные материалы, содержащие шт.рих-коды. Принтер поддерживает две технологии печати – термотрансферную и термопечать. Устройство оснащено 400-мегагерцовым процессором и 16-мегабайтной оперативной памятью. Эти компоненты помогают принтеру демонстрировать высокую производительность. Скорость печати достигает 152.4 мм/с. Печать осуществляется с высоким (203 dpi) разрешением. Максимально допустимая ширина ленты составляет 108 мм.



Смотрите также: термотрансферные


Теги товара: термические

Отзывы о товаре Термопринтер TSC TC200 стационарный черный




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Характеристики
Бренд
TSC
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначенный для коммерческого использования принтер этикеток TSC TC200 отличается простотой установки печатного носителя и ленты. Вы сможете печатать этикетки, ярлыки, купоны и другие маркировочные материалы, содержащие шт.рих-коды. Принтер поддерживает две технологии печати – термотрансферную и термопечать. Устройство оснащено 400-мегагерцовым процессором и 16-мегабайтной оперативной памятью. Эти компоненты помогают принтеру демонстрировать высокую производительность. Скорость печати достигает 152.4 мм/с. Печать осуществляется с высоким (203 dpi) разрешением. Максимально допустимая ширина ленты составляет 108 мм.


Смотрите также: термотрансферные


Теги товара: термические
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