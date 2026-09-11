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Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585431
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Описание товара Термопринтер TSC TC200 стационарный черный
Предназначенный для коммерческого использования принтер этикеток TSC TC200 отличается простотой установки печатного носителя и ленты. Вы сможете печатать этикетки, ярлыки, купоны и другие маркировочные материалы, содержащие шт.рих-коды. Принтер поддерживает две технологии печати – термотрансферную и термопечать. Устройство оснащено 400-мегагерцовым процессором и 16-мегабайтной оперативной памятью. Эти компоненты помогают принтеру демонстрировать высокую производительность. Скорость печати достигает 152.4 мм/с. Печать осуществляется с высоким (203 dpi) разрешением. Максимально допустимая ширина ленты составляет 108 мм.
Предназначенный для коммерческого использования принтер этикеток TSC TC200 отличается простотой установки печатного носителя и ленты. Вы сможете печатать этикетки, ярлыки, купоны и другие маркировочные материалы, содержащие шт.рих-коды. Принтер поддерживает две технологии печати – термотрансферную и термопечать. Устройство оснащено 400-мегагерцовым процессором и 16-мегабайтной оперативной памятью. Эти компоненты помогают принтеру демонстрировать высокую производительность. Скорость печати достигает 152.4 мм/с. Печать осуществляется с высоким (203 dpi) разрешением. Максимально допустимая ширина ленты составляет 108 мм.
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