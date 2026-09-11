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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1

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Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 1
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 2
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 3
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Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 5
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 6
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 7
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 8
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 9
Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 1
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 2
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 3
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 4
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 5
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 6
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 7
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 8
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 9
  • Кофемашина Kitfort KT-7105-1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584700
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
3.53

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1

Кофеварка КТ-7105 - это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Описание
Кофеварка КТ-7105 - это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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