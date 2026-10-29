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Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W

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Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 1
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 2
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 3
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 4
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 5
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 6
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 2
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 3
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 4
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 5
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 6
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W
5 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
10.3

Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W

Микроволновая печь-соло BBK 17MWS-785S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Программы разморозки и автоматического приготовления позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Функция блокировки панели управления убережет от неправильной эксплуатации печи.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь-соло BBK 17MWS-785S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Программы разморозки и автоматического приготовления позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Функция блокировки панели управления убережет от неправильной эксплуатации печи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - стоимость товара 5040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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