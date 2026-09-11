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Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный

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Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 1
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 2
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 3
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 4
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 5
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 6
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 7
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 1
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 2
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 3
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 4
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 5
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 6
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 7
  • Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583656
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Парогенераторы
Размеры в упаковке, см
39х31х29
Вес, кг.
2.55

Описание товара Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный

Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW оснащен функциями парового удара, вертикального отпаривания и сухого глажения. Модель готова к работе через 3 минуты после включения. Система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду. Шаровое крепление не дает кабелю перекручиваться.

Отзывы о товаре Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Парогенераторы
Описание
Парогенератор Panasonic NI-GT500NTW оснащен функциями парового удара, вертикального отпаривания и сухого глажения. Модель готова к работе через 3 минуты после включения. Система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду. Шаровое крепление не дает кабелю перекручиваться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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