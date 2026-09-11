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Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582960
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Описание товара Электрощипцы Vitek VT-2521 (MC) черный/коричневый
Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 имеют диаметр 25, 30 и 36 мм, поэтому подходят для создания различных локонов. Модель изготовлена из износостойких материалов, характеризующихся характеризуется долговечностью. Рабочая часть из керамики имеет турмалиновое покрытие, которое предотвращает образование статического электричества. Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 с LED-индикаторами и дисплеем обеспечивают комфортные условия эксплуатации. Устройство имеет четыре температурных режима в диапазоне от 150 до 210 С, что удобно для волос различной структуры. Благодаря термоизоляционному наконечнику исключен риск получения ожога.
Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 имеют диаметр 25, 30 и 36 мм, поэтому подходят для создания различных локонов. Модель изготовлена из износостойких материалов, характеризующихся характеризуется долговечностью. Рабочая часть из керамики имеет турмалиновое покрытие, которое предотвращает образование статического электричества. Щипцы для завивки волос Vitek VT-2521 с LED-индикаторами и дисплеем обеспечивают комфортные условия эксплуатации. Устройство имеет четыре температурных режима в диапазоне от 150 до 210 С, что удобно для волос различной структуры. Благодаря термоизоляционному наконечнику исключен риск получения ожога.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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