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Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая

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Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 1
Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 2
Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 3
Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 4
Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 5
Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 1
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 2
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 3
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 4
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 5
  • Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 390 руб.  2 363 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577862
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая

Игрушка бренда Весна Алла холидэй 3 В4087 понравится любой девочке. Кукла Алла любит праздничные вечера и веселые мероприятия. На любом празднике она удивляет гостей своим красивым и ярким нарядом.

Отзывы о товаре Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Весна Алла холидэй 3 В4087 понравится любой девочке. Кукла Алла любит праздничные вечера и веселые мероприятия. На любом празднике она удивляет гостей своим красивым и ярким нарядом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алла холидэй 3 Весна кукла 36 см пластмассовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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