Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб.
В наличии
Код товара: 574466
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
67 490 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
48.5
Конструкция
пристенный
Сиденье в комплекте
да
Функция «Микролифт»
да
Цвет
черный
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х40
Вес, кг.
26.1
Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Подвесной унитаз AM PM Spirit V2.0 FlashClean с сиденьем микролифт, черный матовый C701700MBSC имеет выверенный геометрический дизайн - идеально ровные поверхности и безупречно четкие грани. Дизайн этого унитаза был отмечен премиями iF Design и Good Design. . FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный дизайн сиденья slim с однокнопочным механизмом быстрого снятия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
48.5
Конструкция
пристенный
Сиденье в комплекте
да
Функция «Микролифт»
да
Цвет
черный
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Подвесной унитаз AM PM Spirit V2.0 FlashClean с сиденьем микролифт, черный матовый C701700MBSC имеет выверенный геометрический дизайн - идеально ровные поверхности и безупречно четкие грани. Дизайн этого унитаза был отмечен премиями iF Design и Good Design. . FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный дизайн сиденья slim с однокнопочным механизмом быстрого снятия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 67490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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