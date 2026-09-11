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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный

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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 8
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 9
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 8
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 9
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб. 
Начислим 4050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
67 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
48.5
Конструкция
пристенный
Сиденье в комплекте
да
Функция «Микролифт»
да
Цвет
черный
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х40
Вес, кг.
26.1

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный

Подвесной унитаз AM PM Spirit V2.0 FlashClean с сиденьем микролифт, черный матовый C701700MBSC имеет выверенный геометрический дизайн - идеально ровные поверхности и безупречно четкие грани. Дизайн этого унитаза был отмечен премиями iF Design и Good Design. . FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный дизайн сиденья slim с однокнопочным механизмом быстрого снятия.

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
48.5
Конструкция
пристенный
Сиденье в комплекте
да
Функция «Микролифт»
да
Цвет
черный
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесной унитаз AM PM Spirit V2.0 FlashClean с сиденьем микролифт, черный матовый C701700MBSC имеет выверенный геометрический дизайн - идеально ровные поверхности и безупречно четкие грани. Дизайн этого унитаза был отмечен премиями iF Design и Good Design. . FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный дизайн сиденья slim с однокнопочным механизмом быстрого снятия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 67490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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