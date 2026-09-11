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Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый

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Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 1
Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 2
Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 3
Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 4
Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 1
  • Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 2
  • Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 3
  • Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 4
  • Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574446
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
19.2
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х17
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Arc 291000300 черный матовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
19.2
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
161
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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