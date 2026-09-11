Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный
Абсолютно новый взгляд на классику - душевая система Jupiter в матовом черном исполнении. Минималистичные тонкие линии и плавные углы будут пленительно приковывать взгляд и завершать интерьерную композицию ванной комнаты. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для удобства использования: шт.анга регулируется по высоте в диапазоне от 912-1275 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Приятно удивит многофункциональная полочка, встроенная в смеситель для хранения нужных средств для ухода.
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