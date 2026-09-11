Top.Mail.Ru
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 1
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 2
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 3
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 4
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 5
Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574428
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
4.6

Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный

Абсолютно новый взгляд на классику - душевая система Jupiter в матовом черном исполнении. Минималистичные тонкие линии и плавные углы будут пленительно приковывать взгляд и завершать интерьерную композицию ванной комнаты. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для удобства использования: шт.анга регулируется по высоте в диапазоне от 912-1275 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Приятно удивит многофункциональная полочка, встроенная в смеситель для хранения нужных средств для ухода.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Абсолютно новый взгляд на классику - душевая система Jupiter в матовом черном исполнении. Минималистичные тонкие линии и плавные углы будут пленительно приковывать взгляд и завершать интерьерную композицию ванной комнаты. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для удобства использования: шт.анга регулируется по высоте в диапазоне от 912-1275 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Приятно удивит многофункциональная полочка, встроенная в смеситель для хранения нужных средств для ухода.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Jupiter 977730300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...