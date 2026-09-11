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Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С)

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Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 1
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 2
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 3
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 4
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 5
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 6
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 7
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 8
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 9
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 1
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 2
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 3
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 4
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 5
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 6
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 7
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 8
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 9
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572305
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
сенсорное управление
Индикация
включения
Количество температурных режимов
5
Комплектация
прибор, термоизолирующий колпачок, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
230°C
Мощность
50 Вт
Покрытие насадок
турмалиновая керамика
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х5
Вес, г.
423

Описание товара Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С)

Hyundai H-HS1275 – это незаменимый помощник в создании причёсок с уникальным и оригинальным стилем. Сделать красивую укладку с ним – дело нескольких минут. Данная модель благодаря мощности 50 Ватт быстро прогревается до рабочей температуры, а его максимальный нагрев – до 230 градусов. Чтобы прибор бережно ухаживал за любыми типами волос, в нём предусмотрено пять режимов нагрева, в том числе мягкий и бережный для самой капризной шевелюры. Чтобы волосы после контакта с прибором не портились, его пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Эти материалы равномерно прогреваются по всей площади и не травмируют волосы. Ещё одна особенность конструкции Hyundai H-HS1275 и его важное преимущество – амортизаторы, которые позволяют пластинам создавать деликатное давление и не передавливать шевелюру. Эти решения делают устройство идеальным стайлинговым инструментом для экспериментов с собственным образом без риска повредить волосам. На рукоятке выпрямителя расположен индикатор включения и выключения, а также эргономичная петля для хранения в подвешенном состоянии. Шнур крепится к Hyundai H-HS1275 с помощью шарниров, что значительно повышает свободу манипуляций и защищает кабель от перетирания и перекручивания. В комплекте с данной моделью идёт удобный чехол для перевозки и хранения прибора. Hyundai H-HS1275 можно взять с собой в командировку или дальнюю поездку, потому что выпрямитель не займёт много места и имеет небольшой вес.

Отзывы о товаре Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
сенсорное управление
Индикация
включения
Количество температурных режимов
5
Комплектация
прибор, термоизолирующий колпачок, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
230°C
Мощность
50 Вт
Покрытие насадок
турмалиновая керамика
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
выпрямитель
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HS1275 – это незаменимый помощник в создании причёсок с уникальным и оригинальным стилем. Сделать красивую укладку с ним – дело нескольких минут. Данная модель благодаря мощности 50 Ватт быстро прогревается до рабочей температуры, а его максимальный нагрев – до 230 градусов. Чтобы прибор бережно ухаживал за любыми типами волос, в нём предусмотрено пять режимов нагрева, в том числе мягкий и бережный для самой капризной шевелюры. Чтобы волосы после контакта с прибором не портились, его пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Эти материалы равномерно прогреваются по всей площади и не травмируют волосы. Ещё одна особенность конструкции Hyundai H-HS1275 и его важное преимущество – амортизаторы, которые позволяют пластинам создавать деликатное давление и не передавливать шевелюру. Эти решения делают устройство идеальным стайлинговым инструментом для экспериментов с собственным образом без риска повредить волосам. На рукоятке выпрямителя расположен индикатор включения и выключения, а также эргономичная петля для хранения в подвешенном состоянии. Шнур крепится к Hyundai H-HS1275 с помощью шарниров, что значительно повышает свободу манипуляций и защищает кабель от перетирания и перекручивания. В комплекте с данной моделью идёт удобный чехол для перевозки и хранения прибора. Hyundai H-HS1275 можно взять с собой в командировку или дальнюю поездку, потому что выпрямитель не займёт много места и имеет небольшой вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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