Описание товара Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С)

Hyundai H-HS1275 – это незаменимый помощник в создании причёсок с уникальным и оригинальным стилем. Сделать красивую укладку с ним – дело нескольких минут. Данная модель благодаря мощности 50 Ватт быстро прогревается до рабочей температуры, а его максимальный нагрев – до 230 градусов. Чтобы прибор бережно ухаживал за любыми типами волос, в нём предусмотрено пять режимов нагрева, в том числе мягкий и бережный для самой капризной шевелюры. Чтобы волосы после контакта с прибором не портились, его пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Эти материалы равномерно прогреваются по всей площади и не травмируют волосы. Ещё одна особенность конструкции Hyundai H-HS1275 и его важное преимущество – амортизаторы, которые позволяют пластинам создавать деликатное давление и не передавливать шевелюру. Эти решения делают устройство идеальным стайлинговым инструментом для экспериментов с собственным образом без риска повредить волосам. На рукоятке выпрямителя расположен индикатор включения и выключения, а также эргономичная петля для хранения в подвешенном состоянии. Шнур крепится к Hyundai H-HS1275 с помощью шарниров, что значительно повышает свободу манипуляций и защищает кабель от перетирания и перекручивания. В комплекте с данной моделью идёт удобный чехол для перевозки и хранения прибора. Hyundai H-HS1275 можно взять с собой в командировку или дальнюю поездку, потому что выпрямитель не займёт много места и имеет небольшой вес.