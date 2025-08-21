Наушники Sony WH-1000XM5 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572060
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, г.
250
Описание товара Наушники Sony WH-1000XM5 черный
Благодаря 2 процессорам, управляющим 8 микрофонами, автоматической оптимизации шумоподавления в зависимости от условий ношения и окружающей среды, а также специальному динамику, наушники Sony WH-1000XM5 с передовой системой шумоподавления дарят незабываемые ощущения от прослушивания и обеспечивают четкость во время разговора.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
да
Благодаря 2 процессорам, управляющим 8 микрофонами, автоматической оптимизации шумоподавления в зависимости от условий ношения и окружающей среды, а также специальному динамику, наушники Sony WH-1000XM5 с передовой системой шумоподавления дарят незабываемые ощущения от прослушивания и обеспечивают четкость во время разговора.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка. Все дошло целым. Наушники качественные, звук шикарен! Из минусов - матовое покрытие собирает на себя отпечатки :(
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, с отличным звуком, добавить ну просто нечего, шумодав Чумовой
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал вне всякого сомнения. До этого владел 4кой. 6ка на мой взгляд лучше по звуку. При ношении более удобна. Шумодав тоже лучше значительно. Очень быстра, опять же по сравнению с четверкой. Но главное для меня чистые звонки при телефонном разговоре в шумном помещении. У 4ки нет вариантов если звонить при внешнем шуме. 6ка в этом отношении значительно лучше, но ожидания были сильнее. В общем вещь хорошая. Продавцу благодарность, цена была очень хорошая, ждал подвоха, но все безупречно!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро приехали, цена хорошая, оригинал. Подключились к приложению быстро, обновились без проблем, скачал русского помощника. Переехал на них с 4-го поколения и они явно лучше по всем статьям. Сидят хорошо, но намного плотнее чем прошлые. Звук отличный, батарея огонь, связь хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки приятно удивила. Оплатил 29 июля, 4 августа уже получил. Получилось даже быстрее заявленного. Про сами наушники бесполезно писать. В своей ценовой категории это эталон.
Достоинства:
Комментарий:
Друзья спасибо Вам большое за оперативность, и качество! Двигайтесь в том же направлении успехов вам на пути и счастья, я вот с такими ушами - счастлив) с треком Казаки делают хиты - Не кто не услышит)) Всем советую данного продавца, и данные наушники!
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу 0 претензий. Быстрая доставка, качественный товар, глобальная версия, оригинал. Теперь о самих нашниках. Ощущение двоякое. Смотрел кучу отзывов англоязычных и СНГ и все-таки решился. Вроде новые наушники, в рекламе все указано про бесподобное шумоподавление и звук, но… Плюсы: 1. новые наушники 2. складываются, компактные 3. есть эквалайзер (приложение на телефоне), т.е можно настроить под себя. 4. достаточно приятный звук. У меня были старенькие проводные, но живые Sony MDR-XB950. Звучат очень похоже, но, скорее всего из-за эквалайзера звучат по лучше приблизительно на 15-20%. 5. Удобное управление жестами Минусы: 1. Первый и самый главный минус из-за которых я в принципе хотел поменять свои старые Sony MDR-XB950 на эти - шумоподавление. Sony пиарили свои наушники из-за шумоподавления нового поколения. Конечно не могу сравнить с предыдущими моделями XM3,4,5, но у меня есть AirPods Pro 2 и шумоподавление там не хуже, а в некотором случае даже и лучше. Например: протестировал в самолете - голоса, оры в Sony слышны отчетливее, громче, чем у AirPods. Банально из-за конструкции и у AirPods - затычки и меньше микрофонов, чем у Sony. Я ожидал, что включу шумодав и полечу в тишине, но не тут то было. Но с другой стороны не могу не отменить, что у AirPods Pro 2 кончено хуже звук. 2. Скорее всего буду менять чехол или брать в поездки наушники без чехла. Дороге в течение недели так и не смог привыкнуть к только одному единственному положению наушников в кейсе. Если положить наушники по-своему или быстро их скинуть в кейс - то, не получится. В самом кейсе подписано положение L и R, но все же не удобно их складывать. Либо держать в голове в каком именно положении их надо складывать. Данный недостаток нивелируется, если вы пользуетесь дома наушниками каждый день и понятно, что кейс не нужен. 3. Маркий soft touch пластик, возможно затрется или засалится (предположение) Вывод: в целом, немного пожалел, что купил. Звук не сильно лучше чем у моих Sony MDR-XB950 (только провод) +\\- 15-20%, мне показалось, шумодав на уровне (приблизительно одинаково) или может быть чуть лучше 10-15% , чем у AirPods Pro 2 (затычки). Я взял их за +\\-26к. Красная цена 15к с цветом инфляции и цен на AirPods Pro 2.
Достоинства:
Комментарий:
Я давно фанат серии — до недавнего времени считал, что четвёртая модель была вершиной. Но шестая удивила. И не просто удивила — переиграла по всем фронтам. Первое, что поражает — шумодав. Он стал быстрее, умнее и тише, как будто предугадывает намерения. Звук — отдельная история. После обновления прошивки он раскрывается: больше воздуха, больше деталей, сцена стала шире и глубже. Дизайн — бомба. Современный, премиальный, и при этом очень удобный. Скорость переключения между устройствами — наконец-то всё работает так, как должно. И, да, микрофоны — наконец-то собеседники слышат меня, а не шум вокруг. Шестая серия — это шаг вперёд, которого я даже не ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли наушники из-за рубежа за две недели, по стоимости учитывая таможенный платёж вышли 33 623.74 ₽. Есть в использовании Sony WH-1000XM3, так по сравнению с ними звук громче, сцена шире, если в третьих явно слышится стерео, то в шестых как будто звук на 360° и нет я не задействовал ни на тех ни на других функции объёмного звука и 360 Reality Audio. Также отмечу что несмотря на уменьшение размера динамика все частоты звучат более проработанно. Самое же важное, то ради и чего покупал как эту, так и предыдущую модель - это шумодав, поскольку работаю в шумном цеху. В новой версии огромный скачок по сравнению с третьей, практически не слышно гула от винтовых компрессоров находясь рядом с ними. На видео продемонстрировал запись звука через микрофон наушников, к сожалению непосредственно в цеху меня вовсе не слышно, поэтому запись из бытовки находящейся в непосредственной близости с основным цехом.
Достоинства:
Комментарий:
Больше всего понравилось как работает шумоизоляция без звука шипение почти не слышно, было много наушников с шумоподавлением эти пока лучшие. Но почему то при конекте к fiio bta30 pro зона уверенной работы меньше чем у Apple airpods max предположительно потому что Sony использует лучший кодек LDAC, но конечно странно. Так же мне давит на уши когда ношу целый день частично решается увеличением дужки, но в целом сидят лучше Apple airpods max
Достоинства:
Комментарий:
отличные уши, удобные, звук чистый, басы глубокие, шумодав отличный (благо не слышу соседского перфоратора) счастлив как слон
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли очень быстро, буквально меньше чем за неделю и даже раньше указанного срока. Наушники были качественно и аккуратно упакованы, внутри все фирменное и оригинальное от сони. Наушники топ, идеальная посадка (наконец-то! Все предыдущие модели не держались на моей небольшой голове ). Звучание топ! В метро шумадав очень спасает
Достоинства:
Комментарий:
Доставка конечно как у других раньше срока не вышла, но в сроки пришла. Сами наушники превзошли все ожидания. Sound connect конечно без танцев с бубнами не заработал, но оно того стоит. Цена очень порадовала, спасибо продавцу за эту возможность.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. После моих мх4 в этих офигенные микрофоны и режим прозрачности, звук чистый!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка нормально. Немного помяли упаковку. Наушники хорошие, как и ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
цена отличная, доставили во время, искал подвох - пока не нашел, не к чему придраться
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, новые и оригинальные, в родном приложении сразу подхватились. Ещё порадовала быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Доставка из ОАЭ. Производство Малазия. Купил с учетом растаможки около 29к с копейками. Коннектятся с приложением Сони. Обновления пришли. Доставка относительно быстрая, не больше 10 дней. о наушниках писать смысла нет, кто знает, тот знает, кто незнает, тому и ненадо. Важно, что оригинал и приехали быстро и не дорого. Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно, пришли в указанный срок, упаковка в идеальном состоянии. Шумодав в наушниках лучше, чем в XM4, режим прозрачности намного лучше, по звуку примерно так же, но пока не привык.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинал, пришли из ОАЕ довольно быстро (чуть больше недели). Цена топ, приятно порадовали. На матовом пластике довольно заметны жирные следы (специально показал на одном из фото). При этом по весу очень легкие, ушам почти не жарко. Качество микрофонов повыше чем эйрподс. Звук хорош, удобное управление через приложение. Однако это не аудиофильское качество всё равно, поэтому в интернетах пишут полную туфту о том что с яблочных устройств тут не будет максимального качества - эти наушники отлично подходят для стримингов, видео звонков и тд. Слушать в них FLAC и наслаждаться супер качеством вряд ли получится. Но это придирки для избалованных. Особо нравится как в них помещается куча нужных функций (интеллектуальные режимы и шупомодавление) в совокупности с легким весом. Если вам всё это надо — смело берите. Если нужны чисто наушники для хорошего звука - поищите лучше проводные варианты с большими драйверами.
Достоинства:
Комментарий:
Ответ на главный вопрос - это оригинал! На наклейке написано, что сами наушники производства Малайзии. К приложению подключились, прошивка обновилась.
Наушники Sony WH-1000XM5 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sony WH-1000XM5 черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка. Все дошло целым. Наушники качественные, звук шикарен! Из минусов - матовое покрытие собирает на себя отпечатки :(
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, с отличным звуком, добавить ну просто нечего, шумодав Чумовой
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал вне всякого сомнения. До этого владел 4кой. 6ка на мой взгляд лучше по звуку. При ношении более удобна. Шумодав тоже лучше значительно. Очень быстра, опять же по сравнению с четверкой. Но главное для меня чистые звонки при телефонном разговоре в шумном помещении. У 4ки нет вариантов если звонить при внешнем шуме. 6ка в этом отношении значительно лучше, но ожидания были сильнее. В общем вещь хорошая. Продавцу благодарность, цена была очень хорошая, ждал подвоха, но все безупречно!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро приехали, цена хорошая, оригинал. Подключились к приложению быстро, обновились без проблем, скачал русского помощника. Переехал на них с 4-го поколения и они явно лучше по всем статьям. Сидят хорошо, но намного плотнее чем прошлые. Звук отличный, батарея огонь, связь хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки приятно удивила. Оплатил 29 июля, 4 августа уже получил. Получилось даже быстрее заявленного. Про сами наушники бесполезно писать. В своей ценовой категории это эталон.
Достоинства:
Комментарий:
Друзья спасибо Вам большое за оперативность, и качество! Двигайтесь в том же направлении успехов вам на пути и счастья, я вот с такими ушами - счастлив) с треком Казаки делают хиты - Не кто не услышит)) Всем советую данного продавца, и данные наушники!
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу 0 претензий. Быстрая доставка, качественный товар, глобальная версия, оригинал. Теперь о самих нашниках. Ощущение двоякое. Смотрел кучу отзывов англоязычных и СНГ и все-таки решился. Вроде новые наушники, в рекламе все указано про бесподобное шумоподавление и звук, но… Плюсы: 1. новые наушники 2. складываются, компактные 3. есть эквалайзер (приложение на телефоне), т.е можно настроить под себя. 4. достаточно приятный звук. У меня были старенькие проводные, но живые Sony MDR-XB950. Звучат очень похоже, но, скорее всего из-за эквалайзера звучат по лучше приблизительно на 15-20%. 5. Удобное управление жестами Минусы: 1. Первый и самый главный минус из-за которых я в принципе хотел поменять свои старые Sony MDR-XB950 на эти - шумоподавление. Sony пиарили свои наушники из-за шумоподавления нового поколения. Конечно не могу сравнить с предыдущими моделями XM3,4,5, но у меня есть AirPods Pro 2 и шумоподавление там не хуже, а в некотором случае даже и лучше. Например: протестировал в самолете - голоса, оры в Sony слышны отчетливее, громче, чем у AirPods. Банально из-за конструкции и у AirPods - затычки и меньше микрофонов, чем у Sony. Я ожидал, что включу шумодав и полечу в тишине, но не тут то было. Но с другой стороны не могу не отменить, что у AirPods Pro 2 кончено хуже звук. 2. Скорее всего буду менять чехол или брать в поездки наушники без чехла. Дороге в течение недели так и не смог привыкнуть к только одному единственному положению наушников в кейсе. Если положить наушники по-своему или быстро их скинуть в кейс - то, не получится. В самом кейсе подписано положение L и R, но все же не удобно их складывать. Либо держать в голове в каком именно положении их надо складывать. Данный недостаток нивелируется, если вы пользуетесь дома наушниками каждый день и понятно, что кейс не нужен. 3. Маркий soft touch пластик, возможно затрется или засалится (предположение) Вывод: в целом, немного пожалел, что купил. Звук не сильно лучше чем у моих Sony MDR-XB950 (только провод) +\\- 15-20%, мне показалось, шумодав на уровне (приблизительно одинаково) или может быть чуть лучше 10-15% , чем у AirPods Pro 2 (затычки). Я взял их за +\\-26к. Красная цена 15к с цветом инфляции и цен на AirPods Pro 2.
Достоинства:
Комментарий:
Я давно фанат серии — до недавнего времени считал, что четвёртая модель была вершиной. Но шестая удивила. И не просто удивила — переиграла по всем фронтам. Первое, что поражает — шумодав. Он стал быстрее, умнее и тише, как будто предугадывает намерения. Звук — отдельная история. После обновления прошивки он раскрывается: больше воздуха, больше деталей, сцена стала шире и глубже. Дизайн — бомба. Современный, премиальный, и при этом очень удобный. Скорость переключения между устройствами — наконец-то всё работает так, как должно. И, да, микрофоны — наконец-то собеседники слышат меня, а не шум вокруг. Шестая серия — это шаг вперёд, которого я даже не ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли наушники из-за рубежа за две недели, по стоимости учитывая таможенный платёж вышли 33 623.74 ₽. Есть в использовании Sony WH-1000XM3, так по сравнению с ними звук громче, сцена шире, если в третьих явно слышится стерео, то в шестых как будто звук на 360° и нет я не задействовал ни на тех ни на других функции объёмного звука и 360 Reality Audio. Также отмечу что несмотря на уменьшение размера динамика все частоты звучат более проработанно. Самое же важное, то ради и чего покупал как эту, так и предыдущую модель - это шумодав, поскольку работаю в шумном цеху. В новой версии огромный скачок по сравнению с третьей, практически не слышно гула от винтовых компрессоров находясь рядом с ними. На видео продемонстрировал запись звука через микрофон наушников, к сожалению непосредственно в цеху меня вовсе не слышно, поэтому запись из бытовки находящейся в непосредственной близости с основным цехом.
Достоинства:
Комментарий:
Больше всего понравилось как работает шумоизоляция без звука шипение почти не слышно, было много наушников с шумоподавлением эти пока лучшие. Но почему то при конекте к fiio bta30 pro зона уверенной работы меньше чем у Apple airpods max предположительно потому что Sony использует лучший кодек LDAC, но конечно странно. Так же мне давит на уши когда ношу целый день частично решается увеличением дужки, но в целом сидят лучше Apple airpods max
Достоинства:
Комментарий:
отличные уши, удобные, звук чистый, басы глубокие, шумодав отличный (благо не слышу соседского перфоратора) счастлив как слон
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли очень быстро, буквально меньше чем за неделю и даже раньше указанного срока. Наушники были качественно и аккуратно упакованы, внутри все фирменное и оригинальное от сони. Наушники топ, идеальная посадка (наконец-то! Все предыдущие модели не держались на моей небольшой голове ). Звучание топ! В метро шумадав очень спасает
Достоинства:
Комментарий:
Доставка конечно как у других раньше срока не вышла, но в сроки пришла. Сами наушники превзошли все ожидания. Sound connect конечно без танцев с бубнами не заработал, но оно того стоит. Цена очень порадовала, спасибо продавцу за эту возможность.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. После моих мх4 в этих офигенные микрофоны и режим прозрачности, звук чистый!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка нормально. Немного помяли упаковку. Наушники хорошие, как и ожидал.
Достоинства:
Комментарий:
цена отличная, доставили во время, искал подвох - пока не нашел, не к чему придраться
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, новые и оригинальные, в родном приложении сразу подхватились. Ещё порадовала быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Доставка из ОАЭ. Производство Малазия. Купил с учетом растаможки около 29к с копейками. Коннектятся с приложением Сони. Обновления пришли. Доставка относительно быстрая, не больше 10 дней. о наушниках писать смысла нет, кто знает, тот знает, кто незнает, тому и ненадо. Важно, что оригинал и приехали быстро и не дорого. Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно, пришли в указанный срок, упаковка в идеальном состоянии. Шумодав в наушниках лучше, чем в XM4, режим прозрачности намного лучше, по звуку примерно так же, но пока не привык.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинал, пришли из ОАЕ довольно быстро (чуть больше недели). Цена топ, приятно порадовали. На матовом пластике довольно заметны жирные следы (специально показал на одном из фото). При этом по весу очень легкие, ушам почти не жарко. Качество микрофонов повыше чем эйрподс. Звук хорош, удобное управление через приложение. Однако это не аудиофильское качество всё равно, поэтому в интернетах пишут полную туфту о том что с яблочных устройств тут не будет максимального качества - эти наушники отлично подходят для стримингов, видео звонков и тд. Слушать в них FLAC и наслаждаться супер качеством вряд ли получится. Но это придирки для избалованных. Особо нравится как в них помещается куча нужных функций (интеллектуальные режимы и шупомодавление) в совокупности с легким весом. Если вам всё это надо — смело берите. Если нужны чисто наушники для хорошего звука - поищите лучше проводные варианты с большими драйверами.
Достоинства:
Комментарий:
Ответ на главный вопрос - это оригинал! На наклейке написано, что сами наушники производства Малайзии. К приложению подключились, прошивка обновилась.