Метеостанция Discovery Report W30

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571896
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. С метеостанцией Discovery Report W30 вы будете всегда знать температуру в комнате и за окном. Благодаря этому вы сможете грамотно планировать, как одеваться для прогулки, и быстро реагировать на любые изменения в микроклимате дома. Основной модуль снабжен монохромным экраном, на котором крупно и четко отображаются измерения. Выносной датчик включен в комплектацию.
Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. С метеостанцией Discovery Report W30 вы будете всегда знать температуру в комнате и за окном. Благодаря этому вы сможете грамотно планировать, как одеваться для прогулки, и быстро реагировать на любые изменения в микроклимате дома. Основной модуль снабжен монохромным экраном, на котором крупно и четко отображаются измерения. Выносной датчик включен в комплектацию.
Метеостанция Discovery Report W30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Метеостанция Discovery Report W30