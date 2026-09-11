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Метеостанция Discovery Report W30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Метеостанция Discovery Report W30

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Метеостанция Discovery Report W30 - фото 1
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 2
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 3
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 4
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 5
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 6
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 7
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 8
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 9
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 10
Метеостанция Discovery Report W30 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 1
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 2
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 3
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 4
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 5
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 6
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 7
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 8
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 9
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 10
  • Метеостанция Discovery Report W30 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571896
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Метеостанции
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, г.
145

Описание товара Метеостанция Discovery Report W30

Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. С метеостанцией Discovery Report W30 вы будете всегда знать температуру в комнате и за окном. Благодаря этому вы сможете грамотно планировать, как одеваться для прогулки, и быстро реагировать на любые изменения в микроклимате дома. Основной модуль снабжен монохромным экраном, на котором крупно и четко отображаются измерения. Выносной датчик включен в комплектацию.

Отзывы о товаре Метеостанция Discovery Report W30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Метеостанции
Описание
Discovery Channel (Дискавери ченэл) – всемирно известный научно-популярный телеканал о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Захватывающее сочетание историй разных жанров помогает взглянуть под разными углами на людей, места, организации и события, которые формируют наш мир. Discovery вдохновляет миллионы людей во всем мире, предлагая возможность открыть новое и утолить жажду познания. Мы с гордостью представляем серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery. С метеостанцией Discovery Report W30 вы будете всегда знать температуру в комнате и за окном. Благодаря этому вы сможете грамотно планировать, как одеваться для прогулки, и быстро реагировать на любые изменения в микроклимате дома. Основной модуль снабжен монохромным экраном, на котором крупно и четко отображаются измерения. Выносной датчик включен в комплектацию.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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