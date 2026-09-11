Top.Mail.Ru
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 1
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 2
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 3
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 4
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 5
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 6
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 7
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 8
Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометры
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 1
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 2
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 3
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 4
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 5
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 6
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 7
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 8
  • Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571884
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термометры
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
частота радиосигнала 433,92 МГц
Питание
3 х ААА, 2 х ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х5
Вес, г.
530

Описание товара Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30

Перед вами термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 – прекрасный помощник для контроля погоды за окном и микроклимата помещения. Он регистрирует точные значения температуры воздуха внутри и снаружи, измеряет уличную влажность, прогнозирует погоду и определяет тенденции к изменению метеопараметров. Максимальные и минимальные значения сохраняются в памяти термометра. Помимо климатических функций, здесь есть календарь и часы, что очень удобно: прибор сможет заменить собой сразу несколько гаджетов. В комплекте с термометром поставляется внешний беспроводной датчик для измерений на улице. Он определяет температуру и влажность, выводя показания на собственный небольшой экран. Что касается основного блока, в верхней части экрана можно увидеть время, в средней – день недели, дату и иконку прогноза погоды, в нижней – данные температуры внутри помещения и за окном. Стрелочки возле цифр сообщают о том, уменьшается или возрастает значение. Вы всегда будете заранее узнавать о похолодании или потеплении! Кнопки управления вынесены на заднюю стенку, поэтому Levenhuk Wezzer PLUS LP30 выглядит стильно и лаконично. У основного блока есть складная настольная подставка, датчик снабжен настенным креплением.

Отзывы о товаре Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термометры
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
частота радиосигнала 433,92 МГц
Питание
3 х ААА, 2 х ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 – прекрасный помощник для контроля погоды за окном и микроклимата помещения. Он регистрирует точные значения температуры воздуха внутри и снаружи, измеряет уличную влажность, прогнозирует погоду и определяет тенденции к изменению метеопараметров. Максимальные и минимальные значения сохраняются в памяти термометра. Помимо климатических функций, здесь есть календарь и часы, что очень удобно: прибор сможет заменить собой сразу несколько гаджетов. В комплекте с термометром поставляется внешний беспроводной датчик для измерений на улице. Он определяет температуру и влажность, выводя показания на собственный небольшой экран. Что касается основного блока, в верхней части экрана можно увидеть время, в средней – день недели, дату и иконку прогноза погоды, в нижней – данные температуры внутри помещения и за окном. Стрелочки возле цифр сообщают о том, уменьшается или возрастает значение. Вы всегда будете заранее узнавать о похолодании или потеплении! Кнопки управления вынесены на заднюю стенку, поэтому Levenhuk Wezzer PLUS LP30 выглядит стильно и лаконично. У основного блока есть складная настольная подставка, датчик снабжен настенным креплением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...