Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30
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Характеристики
Описание товара Термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30
Перед вами термометр Levenhuk Wezzer PLUS LP30 – прекрасный помощник для контроля погоды за окном и микроклимата помещения. Он регистрирует точные значения температуры воздуха внутри и снаружи, измеряет уличную влажность, прогнозирует погоду и определяет тенденции к изменению метеопараметров. Максимальные и минимальные значения сохраняются в памяти термометра. Помимо климатических функций, здесь есть календарь и часы, что очень удобно: прибор сможет заменить собой сразу несколько гаджетов. В комплекте с термометром поставляется внешний беспроводной датчик для измерений на улице. Он определяет температуру и влажность, выводя показания на собственный небольшой экран. Что касается основного блока, в верхней части экрана можно увидеть время, в средней – день недели, дату и иконку прогноза погоды, в нижней – данные температуры внутри помещения и за окном. Стрелочки возле цифр сообщают о том, уменьшается или возрастает значение. Вы всегда будете заранее узнавать о похолодании или потеплении! Кнопки управления вынесены на заднюю стенку, поэтому Levenhuk Wezzer PLUS LP30 выглядит стильно и лаконично. У основного блока есть складная настольная подставка, датчик снабжен настенным креплением.
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