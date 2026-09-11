Термопот Starwind STP5181 5л. 750Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571458
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х27
Вес, кг.
3.32
Описание товара Термопот Starwind STP5181 5л. 750Вт черный/серебристый
Объем 5 л; мощность 750 Вт; режим подачи воды: нажатием чашкой, помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл/пластик.
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Мощность, Вт
750
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Страна производитель
Китай
Объем 5 л; мощность 750 Вт; режим подачи воды: нажатием чашкой, помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл/пластик.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Термопот Starwind STP5181 5л. 750Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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