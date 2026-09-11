Сумка Piquadro Blue Square, черная CA2849B2/N
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%52 930 руб. 58 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569261
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х18
Вес, г.
800
Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, черная CA2849B2/N
Тонкая деловая сумка для ноутбука с отделением для iPad, двумя передними карманами и двумя ручками от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа черного цвета.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Тонкая деловая сумка для ноутбука с отделением для iPad, двумя передними карманами и двумя ручками от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа черного цвета.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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