Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP09, 5 л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
мах 3 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%3 480 руб. 3 643 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
мах 3 л/мин
Высота, см
20
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, кг.
2.44
Описание товара Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP09, 5 л
Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP09 5 л 065-0941 применяется для полива и борьбы с насекомыми, а также для дезинфекции и мытья окон. Благодаря наличию аккумулятора аппарат может работать в местах с отсутствием энергоснабжения. Небольшой вес и плечевой ремень обеспечивают комфортную продолжительную работу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
мах 3 л/мин
Высота, см
20
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP09 5 л 065-0941 применяется для полива и борьбы с насекомыми, а также для дезинфекции и мытья окон. Благодаря наличию аккумулятора аппарат может работать в местах с отсутствием энергоснабжения. Небольшой вес и плечевой ремень обеспечивают комфортную продолжительную работу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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