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Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый

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Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 1
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 2
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 3
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 4
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 5
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 1
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 2
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 3
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 4
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 5
  • Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 740 руб.  5 500 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый
3 740 руб. -32%
5 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Рюкзак
Материал
ПВХ
Светоотражающие элементы
да
Цвет
серый
Число лямок
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х21
Вес, г.
790

Описание товара Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый

Рюкзак-холодильник «СИТИ» в цвете «Муссон» выполнен из прочной армированной PVC ткани. Имеет одно большое герметичное отделение из влагоотталкивающего материала PEVA, которое легко моется и защищает сумку от протекания.

Отзывы о товаре Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Рюкзак
Материал
ПВХ
Светоотражающие элементы
да
Цвет
серый
Число лямок
2
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак-холодильник «СИТИ» в цвете «Муссон» выполнен из прочной армированной PVC ткани. Имеет одно большое герметичное отделение из влагоотталкивающего материала PEVA, которое легко моется и защищает сумку от протекания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак-холодильник Biostal Сити (25 л.), серый - этот товар вы можете купить по цене 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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