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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный

9 Отзывы
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Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный
6 590 руб. -8%
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ProC S
filter_none Товар входит в коллекцию ProC S

Коллекция ProC S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный

Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, черный матовый I070238 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.м.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Галина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в комплекте. Все пришло хорошо запаковано. Все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка неплохо, отпечатки не остаются, нажимается без лишних усилий
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Рузанна

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, удобна в использовании
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
качественный продукт все норм
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, качество супер, комплект полный, установим по окончанию ремонта обязательно добавлю фото. Доставка быстрее чем обещали, ещё раз спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная кнопка. Встала по размеру. Смотрится идеально. Работает без щелчков. Отличное решерие
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирали между круглыми или квадратными кнопками. Собрали сами без проблем. На видео первый старт. Дизайн бомба. Остальное возьмем тоже ам.пм
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Алина О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает,2 «режима», придраться не к чему)
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2023
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Искал по чёрную матовую инсталяцию. Подошла идеально.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, черный матовый I070238 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Галина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в комплекте. Все пришло хорошо запаковано. Все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка неплохо, отпечатки не остаются, нажимается без лишних усилий
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Рузанна

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, удобна в использовании
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
качественный продукт все норм
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, качество супер, комплект полный, установим по окончанию ремонта обязательно добавлю фото. Доставка быстрее чем обещали, ещё раз спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная кнопка. Встала по размеру. Смотрится идеально. Работает без щелчков. Отличное решерие
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирали между круглыми или квадратными кнопками. Собрали сами без проблем. На видео первый старт. Дизайн бомба. Остальное возьмем тоже ам.пм
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Алина О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает,2 «режима», придраться не к чему)
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2023
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Искал по чёрную матовую инсталяцию. Подошла идеально.


Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный – стоимость товара 6590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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