Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 790 руб. 4 230 руб.
В наличии
Код товара: 559975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 790 руб. -10%
4 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ProC S
Коллекция ProC S
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 230 руб.948 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
-
В наличииЦена 5 490 руб. 6 030 руб.1373 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070231 хром
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070251 хром
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый белый
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый
Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, белый глянцевый I070201 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047001 белый
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитIS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049051 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром
-
В наличииЦена 5 490 руб. 6 030 руб.1373 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070231 хром
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070151 хром
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070238 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070251 хром
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.5
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
глянцевый белый
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Клавиша для инсталляции AM PM ProC S пластик, белый глянцевый I070201 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый - купить по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM ProC S I070201 белый