Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%5 490 руб. 6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром матовый I070131 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
15
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый хром
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Клавиша для инсталляции AM PM ProC L пластик, хром матовый I070131 механический принцип работы, все крепления в комплекте. Двойной смыв - 3/6л. Клавиша подходит для инсталляции AM PM ProC, арт. I012707.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM ProC L I070131 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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