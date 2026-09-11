Стол компьютерный Cactus CS-ED-GBK карбон каркас черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
держатель сетевого удлинителя, крючок для наушников, подстаканник, подсветка
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557829
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
держатель сетевого удлинителя, крючок для наушников, подстаканник, подсветка
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.6х0.1
Вес, кг.
25
Описание товара Стол компьютерный Cactus CS-ED-GBK карбон каркас черный
Игровой стол с двусторонней подсветкой и подъемным механизмом сделает ваш игровой процесс еще лучше
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
держатель сетевого удлинителя, крючок для наушников, подстаканник, подсветка
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
120
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Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Игровой стол с двусторонней подсветкой и подъемным механизмом сделает ваш игровой процесс еще лучше
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые, черные
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