Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Runner черный/красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.5
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Runner черный/красный
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
красный/черный
Страна производитель
Китай
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Достоинства:
Для меня кресло безумно удобное
Недостатки:
Для мужа хлипковато)
Комментарий:
В описании указано, что разрешённая нагрузка 120 кг, вес мужа - 105, в первый же день раскололась пластиковая оболочка газлифта. На функциональность и внешний вид не влияет, просто сняли её и бог с ней, но муж теперь слегка побаивается за кресло, в особенности из-за того, насколько наклоняется спинка, если он откидывается на неё с расслабленной спиной) Плюс при сборке сразу увидели, что один из болтов, соединяющих сидение и пиастру, невозможно вкрутить, потому что в предназначенном для него отверстии уже есть сломанный болт ????♀️ Возвращать не стали, потому что пиастра и на трёх болтах, вроде бы, зафиксирована крепко
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Runner черный/красный
Достоинства:
Для меня кресло безумно удобное
Недостатки:
Для мужа хлипковато)
Комментарий:
В описании указано, что разрешённая нагрузка 120 кг, вес мужа - 105, в первый же день раскололась пластиковая оболочка газлифта. На функциональность и внешний вид не влияет, просто сняли её и бог с ней, но муж теперь слегка побаивается за кресло, в особенности из-за того, насколько наклоняется спинка, если он откидывается на неё с расслабленной спиной) Плюс при сборке сразу увидели, что один из болтов, соединяющих сидение и пиастру, невозможно вкрутить, потому что в предназначенном для него отверстии уже есть сломанный болт ????♀️ Возвращать не стали, потому что пиастра и на трёх болтах, вроде бы, зафиксирована крепко