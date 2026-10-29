Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS
Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.
Особенности:
- Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
- Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
- Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
- Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
- Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
- Документы;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS обладает мощным четырехтактным двигателем и надежным электро-механическим стартером, благодаря чему возможна работа даже в сильные морозы. Отличная проходимость агрегата обусловлена антибуксовочным протектором колес, а двухступенчатый прочный стальной шнек с острыми зазубринами отлично справляется со слежалым, тяжелым и обледеневшим снегом. Светодиодная фара обеспечивает яркую подсветку, облегчая работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS рекоменуется как для бытового, так и для профессионального применения.
Особенности:
- Мощный двухступенчатый шнек с острыми зазубринами отлично справляется с обледеневшим и слежавшимся снегом;
- Антибуксовочный протектор на колесах обеспечивает уверенное передвижение агрегата по обледенелой поверхности;
- Регулируемое направление выброса снега через металлический раструб;
- Топливный бак с широкой горловиной для облегчения процесса заливки топлива;
- Прочный ковш защищает шнековый механизм от повреждений и не допускает травмирования пользователя.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS;
- Документы;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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