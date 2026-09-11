Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - это достойный представитель класса снегоуборочной техники средней мощности. За один проход способен очистить от снега полосу в 76 см, что позволяет использовать его для уборки участков средней площади, таких как парковки, подъезды к торговым центрам и магазинам, детские площадки. Благодаря наличию яркой светодиодной фары, снегоуборщик может работать в темноте. Наличие электрического стартера позволяет без проблем запустить мощный бензиновый двигатель при низкой температуре окружающего воздуха. Массивные колеса с антибуксовочным протектором позволяют снегоуборщику Champion ST1376E уверенно продвигаться по скользкой обледеневшей поверхности.
Особенности:
- Металлический шнек с мощными зубьями хорошо размельчает слежавшийся, обледенелый снег;
- Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
- Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, регулируемый по направлению и дальности выброса снега;
- Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
- Все элементы и рычаги управления агрегатом находятся в непосредственной близости от рукоятки, что значительно упрощает настройку агрегата в процессе работы.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - это достойный представитель класса снегоуборочной техники средней мощности. За один проход способен очистить от снега полосу в 76 см, что позволяет использовать его для уборки участков средней площади, таких как парковки, подъезды к торговым центрам и магазинам, детские площадки. Благодаря наличию яркой светодиодной фары, снегоуборщик может работать в темноте. Наличие электрического стартера позволяет без проблем запустить мощный бензиновый двигатель при низкой температуре окружающего воздуха. Массивные колеса с антибуксовочным протектором позволяют снегоуборщику Champion ST1376E уверенно продвигаться по скользкой обледеневшей поверхности.
Особенности:
- Металлический шнек с мощными зубьями хорошо размельчает слежавшийся, обледенелый снег;
- Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
- Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, регулируемый по направлению и дальности выброса снега;
- Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
- Все элементы и рычаги управления агрегатом находятся в непосредственной близости от рукоятки, что значительно упрощает настройку агрегата в процессе работы.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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