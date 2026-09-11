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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
131 290 руб.  143 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55581
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
110

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - это достойный представитель класса снегоуборочной техники средней мощности. За один проход способен очистить от снега полосу в 76 см, что позволяет использовать его для уборки участков средней площади, таких как парковки, подъезды к торговым центрам и магазинам, детские площадки. Благодаря наличию яркой светодиодной фары, снегоуборщик может работать в темноте. Наличие электрического стартера позволяет без проблем запустить мощный бензиновый двигатель при низкой температуре окружающего воздуха. Массивные колеса с антибуксовочным протектором позволяют снегоуборщику Champion ST1376E уверенно продвигаться по скользкой обледеневшей поверхности.

Особенности:

  • Металлический шнек с мощными зубьями хорошо размельчает слежавшийся, обледенелый снег;
  • Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
  • Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, регулируемый по направлению и дальности выброса снега;
  • Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
  • Все элементы и рычаги управления агрегатом находятся в непосредственной близости от рукоятки, что значительно упрощает настройку агрегата в процессе работы.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - это достойный представитель класса снегоуборочной техники средней мощности. За один проход способен очистить от снега полосу в 76 см, что позволяет использовать его для уборки участков средней площади, таких как парковки, подъезды к торговым центрам и магазинам, детские площадки. Благодаря наличию яркой светодиодной фары, снегоуборщик может работать в темноте. Наличие электрического стартера позволяет без проблем запустить мощный бензиновый двигатель при низкой температуре окружающего воздуха. Массивные колеса с антибуксовочным протектором позволяют снегоуборщику Champion ST1376E уверенно продвигаться по скользкой обледеневшей поверхности.

Особенности:

  • Металлический шнек с мощными зубьями хорошо размельчает слежавшийся, обледенелый снег;
  • Протектор шин гарантирует надежное сцепление с поверхностью на обледенелых участках;
  • Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, регулируемый по направлению и дальности выброса снега;
  • Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
  • Все элементы и рычаги управления агрегатом находятся в непосредственной близости от рукоятки, что значительно упрощает настройку агрегата в процессе работы.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 131290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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