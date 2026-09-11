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Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black

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Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 1
Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 2
Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 1
  • Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 2
  • Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 555084
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Характеристики

Бренд
Arozzi
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
82
Ширина столешницы
82
Высота стола
81
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х66х41
Вес, кг.
47

Описание товара Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black

Современный компьютерный стол черного цвета привлекает лаконичным дизайном и легко впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма предоставляет достаточно пространства для работы и творчества. Практичная столешница из МДФ устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежность и долговечность. Регулируемая высота позволяет настроить комфортное рабочее место по своему вкусу — отлично подойдет как для учебы, так и для работы или гейминга.

Отзывы о товаре Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Arozzi
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
82
Ширина столешницы
82
Высота стола
81
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современный компьютерный стол черного цвета привлекает лаконичным дизайном и легко впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма предоставляет достаточно пространства для работы и творчества. Практичная столешница из МДФ устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежность и долговечность. Регулируемая высота позволяет настроить комфортное рабочее место по своему вкусу — отлично подойдет как для учебы, так и для работы или гейминга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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