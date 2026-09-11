Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 555084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
82
Ширина столешницы
82
Высота стола
81
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х66х41
Вес, кг.
47
Описание товара Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Pure-Black
Современный компьютерный стол черного цвета привлекает лаконичным дизайном и легко впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма предоставляет достаточно пространства для работы и творчества. Практичная столешница из МДФ устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежность и долговечность. Регулируемая высота позволяет настроить комфортное рабочее место по своему вкусу — отлично подойдет как для учебы, так и для работы или гейминга.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
современный
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
82
Ширина столешницы
82
Высота стола
81
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Современный компьютерный стол черного цвета привлекает лаконичным дизайном и легко впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма предоставляет достаточно пространства для работы и творчества. Практичная столешница из МДФ устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надежность и долговечность. Регулируемая высота позволяет настроить комфортное рабочее место по своему вкусу — отлично подойдет как для учебы, так и для работы или гейминга.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, черные
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