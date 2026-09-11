Смеситель для раковины Lemark Evitta (LM0509C)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22
Длина излива
15.6
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%13 240 руб. 15 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552703
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
28.3
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22
Длина излива
15.6
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х5
Вес, кг.
2.27
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Evitta (LM0509C)
Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Аэратор с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2 50 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Высота, см
28.3
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
22
Длина излива
15.6
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Аэратор с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2 50 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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