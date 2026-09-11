Смеситель для ванны Lemark Point (LM0314C)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.2
Длина излива
15.2
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%11 098 руб. 13 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552701
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
9.2
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.2
Длина излива
15.2
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х12
Вес, кг.
2.61
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Point (LM0314C)
Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100 мм Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Высота, см
9.2
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.2
Длина излива
15.2
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100 мм Металлическая рукоятка </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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