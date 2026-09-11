Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
11 350 руб.  14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552589
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
34.2
Страна бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х15
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)

Серия смесителей UNIBOX. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте (3-функциональная лейка, настенное крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м) Присоединительная группа для настенного крепления смесителя ?” Металлическая рукоятка



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
34.2
Страна бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Серия смесителей UNIBOX. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте (3-функциональная лейка, настенное крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м) Присоединительная группа для настенного крепления смесителя ?” Металлическая рукоятка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...