Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)
Серия TROPIC. Комплектация: <ul> <li>Поворотный излив с аэратором</li> <li>Керамический картридж 35 мм</li> <li>Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?)</li> <li>Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?237 мм</li> <li>4-функциональная лейка ?120x252 мм</li> <li>Регулируемое по высоте крепление для лейки</li> <li>Регулируемый по высоте двойной крючок</li> <li>Душевой шланг 1,5 м (стальной, оплетка с двойным загибом)</li> <li>Присоединительная группа для настенного крепления</li> <li>Металлическая рукоятка</li> <li>Кнопка Quick Stop – временное отключение потока воды с сохранением настроек</li> </ul> </span>
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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