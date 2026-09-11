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Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)

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Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
7.9
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
23 530 руб.  47 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552588
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
0
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
7.9
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х47х12
Вес, кг.
6.43

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)

Серия TROPIC. Комплектация: <ul> <li>Поворотный излив с аэратором</li> <li>Керамический картридж 35 мм</li> <li>Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?)</li> <li>Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?237 мм</li> <li>4-функциональная лейка ?120x252 мм</li> <li>Регулируемое по высоте крепление для лейки</li> <li>Регулируемый по высоте двойной крючок</li> <li>Душевой шланг 1,5 м (стальной, оплетка с двойным загибом)</li> <li>Присоединительная группа для настенного крепления</li> <li>Металлическая рукоятка</li> <li>Кнопка Quick Stop – временное отключение потока воды с сохранением настроек</li> </ul> </span>



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Tropic (LM7012BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
0
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
7.9
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Серия TROPIC. Комплектация: <ul> <li>Поворотный излив с аэратором</li> <li>Керамический картридж 35 мм</li> <li>Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?)</li> <li>Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?237 мм</li> <li>4-функциональная лейка ?120x252 мм</li> <li>Регулируемое по высоте крепление для лейки</li> <li>Регулируемый по высоте двойной крючок</li> <li>Душевой шланг 1,5 м (стальной, оплетка с двойным загибом)</li> <li>Присоединительная группа для настенного крепления</li> <li>Металлическая рукоятка</li> <li>Кнопка Quick Stop – временное отключение потока воды с сохранением настроек</li> </ul> </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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