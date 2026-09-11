Смеситель для раковины Lemark Soul (LM6008BR)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
218
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%14 840 руб. 18 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
31
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
12.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
218
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х8
Вес, кг.
2.77
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Soul (LM6008BR)
Керамический картридж 30 мм. 2-функционалный аэратор. Излив с изменяемой высотой. Вытяжной шланг 1.5 м. Свинцовый отвес. Гибкая подводка 1/2 50 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
31
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
12.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
218
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Керамический картридж 30 мм. 2-функционалный аэратор. Излив с изменяемой высотой. Вытяжной шланг 1.5 м. Свинцовый отвес. Гибкая подводка 1/2 50 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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