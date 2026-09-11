Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3761BL)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
207
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%29 978 руб. 35 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
207
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х35х8
Вес, кг.
3.55
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Bronx (LM3761BL)
2-функциональная излив-лейка с аэратором Neoperl Perlator для водопроводной воды. Аэратор Neoperl Perlator для питьевой воды. Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм. Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота - 90?). Гибкая подводка 1/2 60 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой. Металлические рукоятки
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
207
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
2-функциональная излив-лейка с аэратором Neoperl Perlator для водопроводной воды. Аэратор Neoperl Perlator для питьевой воды. Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм. Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота - 90?). Гибкая подводка 1/2 60 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой. Металлические рукоятки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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