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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C)

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Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) - фото 1
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) - фото 1
  • Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551763
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C)

Душевая лейка LEMARK LM8010C – пример уникального сочетания идеального качества и изысканного дизайна. Такой предмет станет гармоничной деталью обстановки ванной комнаты.

Отзывы о товаре Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка LEMARK LM8010C – пример уникального сочетания идеального качества и изысканного дизайна. Такой предмет станет гармоничной деталью обстановки ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8010C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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