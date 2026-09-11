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Излив для ванны Lemark (LM4781G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив для ванны Lemark (LM4781G)

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Излив для ванны Lemark (LM4781G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-85%
1 480 руб.  9 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551603
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
570

Описание товара Излив для ванны Lemark (LM4781G)

Излив разработан с учетом последних технологий и стандартов качества, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Он изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям. Это обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и высокую степень защиты от износа. Совместимость с моделью LM4722G позволяет легко интегрировать излив в уже существующую сантехническую систему. Это также упрощает процесс установки, который может быть выполнен без помощи профессионалов, что значительно экономит время и средства. Лемарк всегда стремится к совершенству, и этот излив не стал исключением. Его продуманный дизайн и функциональные характеристики делают его отличным выбором для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в ванной комнате. С этим изливом вы сможете наслаждаться каждым моментом, проведенным в ванной, будь то расслабляющая горячая ванна после долгого дня или быстрая утренняя процедура. Выбирая излив для ванны Lemark LM4781G, вы выбираете качество, надежность и стиль. Этот продукт станет надежным помощником в ваших водных процедурах и добавит изысканности вашему интерьеру. Не упустите возможность сделать вашу ванную комнату более функциональной и эстетичной с помощью этого излива.

Отзывы о товаре Излив для ванны Lemark (LM4781G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Излив разработан с учетом последних технологий и стандартов качества, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Он изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям. Это обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и высокую степень защиты от износа. Совместимость с моделью LM4722G позволяет легко интегрировать излив в уже существующую сантехническую систему. Это также упрощает процесс установки, который может быть выполнен без помощи профессионалов, что значительно экономит время и средства. Лемарк всегда стремится к совершенству, и этот излив не стал исключением. Его продуманный дизайн и функциональные характеристики делают его отличным выбором для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в ванной комнате. С этим изливом вы сможете наслаждаться каждым моментом, проведенным в ванной, будь то расслабляющая горячая ванна после долгого дня или быстрая утренняя процедура. Выбирая излив для ванны Lemark LM4781G, вы выбираете качество, надежность и стиль. Этот продукт станет надежным помощником в ваших водных процедурах и добавит изысканности вашему интерьеру. Не упустите возможность сделать вашу ванную комнату более функциональной и эстетичной с помощью этого излива.
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Доставка
Отзывы


Излив для ванны Lemark (LM4781G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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