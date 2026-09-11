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Гигиенический душ Lemark (LM8088GM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)

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Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
графит
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 990 руб.  4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551084
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Страна производства
Чехия
Цвет
графит
Комплектация
гигиенический душ, настенное крепление, стальной шланг 1,2 м, блистерная упаковка
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х5
Вес, г.
360

Описание товара Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)

Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)

Отзывы о товаре Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Страна производства
Чехия
Цвет
графит
Комплектация
гигиенический душ, настенное крепление, стальной шланг 1,2 м, блистерная упаковка
Монтаж
на стену
Управление
нажимное
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ Lemark (LM8088GM)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ Lemark (LM8088GM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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