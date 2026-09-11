Душевая система Lemark Villa (LM4822C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%78 377 руб. 92 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551079
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х35х20
Вес, кг.
6.6
Описание товара Душевая система Lemark Villa (LM4822C)
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl<sup> </sup> Cascade<sup> </sup> Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь» ?204 мм, держатель верхней лейки, 1-функциональная лейка ?78х215 мм, настенное поворотное крепление для лейки, подключение душевого шланга, душевой шланг 2 м)<li>Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 74 590 руб. 80 190 руб.18648 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F200 хром
-
В наличииЦена 74 690 руб.18673 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760300...
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитДушевая система Damixa Merkur 940730000 хром
-
В наличииЦена 77 990 руб.19498 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 940730300 чёрный матовы...
-
В наличииЦена 78 290 руб.19573 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром
-
В наличииЦена 78 890 руб.19723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный
-
В наличииЦена 80 090 руб.20023 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром
-
В наличииЦена 82 790 руб.20698 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F522, черный
-
В наличииЦена 82 890 руб.20723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F322 черный
-
В наличииЦена 87 490 руб.21873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром
-
В наличииЦена 94 490 руб.23623 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Gala 953760300 черный матов...
-
В наличииЦена 107 090 руб. 115 020 руб.26773 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl<sup> </sup> Cascade<sup> </sup> Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь» ?204 мм, держатель верхней лейки, 1-функциональная лейка ?78х215 мм, настенное поворотное крепление для лейки, подключение душевого шланга, душевой шланг 2 м)<li>Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Душевая система Lemark Villa (LM4822C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Villa (LM4822C)