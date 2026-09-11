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Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491)

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Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550672
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
64х15х8
Вес, кг.
2.4

Описание товара Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491)

Полка из 64-ой серии аксессуаров для ванной комнаты Savol изготовлена специально для изысканных интерьеров. Если ваша ванная комната выполнена из дорогих отделочных материалов, эксклюзивной сантехники и в лучших роскошных традициях, то серия 64 идеально завершит образ вашего богатого интерьера. Аксессуары глубокого и насыщенного бронзового цвета в сочетании с белой керамикой заслуживают висеть только в королевской ванной комнате. Качественная и прочная латунь, из которой изготовлены наши аксессуары Savol прослужат вам долгой и верной службой.

Отзывы о товаре Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Полка из 64-ой серии аксессуаров для ванной комнаты Savol изготовлена специально для изысканных интерьеров. Если ваша ванная комната выполнена из дорогих отделочных материалов, эксклюзивной сантехники и в лучших роскошных традициях, то серия 64 идеально завершит образ вашего богатого интерьера. Аксессуары глубокого и насыщенного бронзового цвета в сочетании с белой керамикой заслуживают висеть только в королевской ванной комнате. Качественная и прочная латунь, из которой изготовлены наши аксессуары Savol прослужат вам долгой и верной службой.
Самовывоз
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Отзывы


Полка прямая (стеклянная) 60 см Savol 64 (S-006491) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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