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Держатель Godox MTH04 для смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Godox MTH04 для смартфона

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Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 1
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 2
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 3
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 4
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 5
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 6
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 7
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 8
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 9
Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
8.9х3.8х3.4
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 1
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 2
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 3
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 4
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 5
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 6
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 7
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 8
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 9
  • Держатель Godox MTH04 для смартфона - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546104
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
8.9х3.8х3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Держатель Godox MTH04 для смартфона

Держатель Godox MTH04 для смартфона Godox MTH04 – компактный металлический складной держатель, служит для удержания смартфона, камера которого используется для фото-видео съемки. Гибкий и универсальный Godox MTH04 может использоваться как самостоятельное удерживающее устройство или крепиться к другому держателю с резьбой 1/4, например, настольному шт.ативу Godox MT03. Вращающийся шарнир, соединяющий держатель для смартфона с опорной пластиной, обеспечивает точную регулировку наклона в пределах 270°. В сложенном виде держатель легко помещается в карман, а в полностью разложенном – может удерживаться в руке. Благодаря широкому диапазону захвата, Godox MTH04 способен удерживать мобильные устройства шириной от 60 до 90 мм под любым углом. Камера смартфона, установленного на держатель Godox MTH04, легко вращается и может производить съемку в портретном или альбомном режиме, а также под любым произвольным углом. Смартфон свободно устанавливается в подпружиненный зажим с плотными резиновыми накладками, которые предотвращают выпадение мобильного устройства и не позволят корпусу поцарапаться. На корпусе держателя расположены два отверстия с резьбой 1/4. А также два крепления «башмак», которые могут служить для установки различных накамерных аксессуаров, например, светодиодного осветителя Godox LITEMONS LED6Bi, микрофона пушки Godox VD-Mic или адаптера Godox VSM-H02.

Отзывы о товаре Держатель Godox MTH04 для смартфона




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
8.9х3.8х3.4
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель Godox MTH04 для смартфона Godox MTH04 – компактный металлический складной держатель, служит для удержания смартфона, камера которого используется для фото-видео съемки. Гибкий и универсальный Godox MTH04 может использоваться как самостоятельное удерживающее устройство или крепиться к другому держателю с резьбой 1/4, например, настольному шт.ативу Godox MT03. Вращающийся шарнир, соединяющий держатель для смартфона с опорной пластиной, обеспечивает точную регулировку наклона в пределах 270°. В сложенном виде держатель легко помещается в карман, а в полностью разложенном – может удерживаться в руке. Благодаря широкому диапазону захвата, Godox MTH04 способен удерживать мобильные устройства шириной от 60 до 90 мм под любым углом. Камера смартфона, установленного на держатель Godox MTH04, легко вращается и может производить съемку в портретном или альбомном режиме, а также под любым произвольным углом. Смартфон свободно устанавливается в подпружиненный зажим с плотными резиновыми накладками, которые предотвращают выпадение мобильного устройства и не позволят корпусу поцарапаться. На корпусе держателя расположены два отверстия с резьбой 1/4. А также два крепления «башмак», которые могут служить для установки различных накамерных аксессуаров, например, светодиодного осветителя Godox LITEMONS LED6Bi, микрофона пушки Godox VD-Mic или адаптера Godox VSM-H02.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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