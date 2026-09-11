Держатель Godox MTH04 для смартфона
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Характеристики
Описание товара Держатель Godox MTH04 для смартфона
Держатель Godox MTH04 для смартфона Godox MTH04 – компактный металлический складной держатель, служит для удержания смартфона, камера которого используется для фото-видео съемки. Гибкий и универсальный Godox MTH04 может использоваться как самостоятельное удерживающее устройство или крепиться к другому держателю с резьбой 1/4, например, настольному шт.ативу Godox MT03. Вращающийся шарнир, соединяющий держатель для смартфона с опорной пластиной, обеспечивает точную регулировку наклона в пределах 270°. В сложенном виде держатель легко помещается в карман, а в полностью разложенном – может удерживаться в руке. Благодаря широкому диапазону захвата, Godox MTH04 способен удерживать мобильные устройства шириной от 60 до 90 мм под любым углом. Камера смартфона, установленного на держатель Godox MTH04, легко вращается и может производить съемку в портретном или альбомном режиме, а также под любым произвольным углом. Смартфон свободно устанавливается в подпружиненный зажим с плотными резиновыми накладками, которые предотвращают выпадение мобильного устройства и не позволят корпусу поцарапаться. На корпусе держателя расположены два отверстия с резьбой 1/4. А также два крепления «башмак», которые могут служить для установки различных накамерных аксессуаров, например, светодиодного осветителя Godox LITEMONS LED6Bi, микрофона пушки Godox VD-Mic или адаптера Godox VSM-H02.
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