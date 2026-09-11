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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 2
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 3
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 4
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 5
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 2
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 3
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 4
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 5
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro S
filter_none Товар входит в коллекцию Pro S

Коллекция Pro S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Крепление
к стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х1
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный

Система инсталляции AM.PM представляет собой современное и функциональное решение для ванных комнат, сочетающее в себе стильный дизайн и удобство использования. Эта клавиша смыва обладает компактными габаритами — ширина всего 21 см и высота 13,8 см, что позволяет легко интегрировать её в любое пространство. Ключевой особенностью системы является её установка на стену, что способствует оптимизации пространства и созданию более эстетичного вида. Система поддерживает два режима смыва, предоставляя пользователям возможность выбора оптимального уровня расхода воды. Пневматический механизм смыва гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Клавиша выполнена в матовом черном цвете, что придает ей современный и стильный вид, способный дополнить любой интерьер. Бренд AM.PM известен своим качественным подходом к производству сантехнической продукции, что гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка смыва, монтажный набор, инструкция
Крепление
к стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для инсталляции
Цвет кнопки
матовый черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Система инсталляции AM.PM представляет собой современное и функциональное решение для ванных комнат, сочетающее в себе стильный дизайн и удобство использования. Эта клавиша смыва обладает компактными габаритами — ширина всего 21 см и высота 13,8 см, что позволяет легко интегрировать её в любое пространство. Ключевой особенностью системы является её установка на стену, что способствует оптимизации пространства и созданию более эстетичного вида. Система поддерживает два режима смыва, предоставляя пользователям возможность выбора оптимального уровня расхода воды. Пневматический механизм смыва гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Клавиша выполнена в матовом черном цвете, что придает ей современный и стильный вид, способный дополнить любой интерьер. Бренд AM.PM известен своим качественным подходом к производству сантехнической продукции, что гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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