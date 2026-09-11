Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
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Коллекция Pro S
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В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
Характеристики
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
Система инсталляции AM.PM представляет собой современное и функциональное решение для ванных комнат, сочетающее в себе стильный дизайн и удобство использования. Эта клавиша смыва обладает компактными габаритами — ширина всего 21 см и высота 13,8 см, что позволяет легко интегрировать её в любое пространство. Ключевой особенностью системы является её установка на стену, что способствует оптимизации пространства и созданию более эстетичного вида. Система поддерживает два режима смыва, предоставляя пользователям возможность выбора оптимального уровня расхода воды. Пневматический механизм смыва гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Клавиша выполнена в матовом черном цвете, что придает ей современный и стильный вид, способный дополнить любой интерьер. Бренд AM.PM известен своим качественным подходом к производству сантехнической продукции, что гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
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