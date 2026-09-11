Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 541706
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 390 руб.
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Коллекция Pro L
Коллекция Pro L
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, рамка установочная, набор креплений, механизм
Крепление
в капитальную стену, в некапитальную стену
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для унитаза
Цвет кнопки
черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х1
Вес, г.
600
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный
Кнопка для инсталляции AM PM Pro L I049038 матовый черный, клавиша смыва для унитаза пневматическая, пластик, Германия Ультра черная пневматическая клавиша смыва для инсталляции - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Кнопка смыва для инсталляции изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не видно отпечатков пальцев. Кнопка смыва для унитаза 210х138мм. Клавиша для инсталляции оснащена двумя режимами смыва: 3л и 6л.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, рамка установочная, набор креплений, механизм
Крепление
в капитальную стену, в некапитальную стену
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для унитаза
Цвет кнопки
черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Кнопка для инсталляции AM PM Pro L I049038 матовый черный, клавиша смыва для унитаза пневматическая, пластик, Германия Ультра черная пневматическая клавиша смыва для инсталляции - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Кнопка смыва для инсталляции изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не видно отпечатков пальцев. Кнопка смыва для унитаза 210х138мм. Клавиша для инсталляции оснащена двумя режимами смыва: 3л и 6л.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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